Head uudised Skripalide mürgitamise loos: tütre tervis pööras ootamatult paranemise suunas

Salisbury NHS haigla andis teada, et Julia Skripal ei ole enam kriitilises seisus, kirjutab The Guardian.

Sergei Skripali tütar paraneb kiiresti, endine spioon on aga endiselt kriitilises seisus. „Ta paraneb kiiresti ja ei ole enam kriitilises seisus. Tema seisund on stabiilne," teatas haigla.

Samas on tema isa kriitilises seisus. Doktor Christine Blanshard ütles, et tal on hea meel teatada, et Julia Skripalil on palju parem. „Ta on hästi allunud ravile, kuid endiselt vajab ta ekspertide 24-tunnist hoolt."

2010. aastal spioonide vahetuse tulemusena Vene vanglast vabanenud ja Suurbritanniasse saabunud Skripal (66) ja tema tütar Julia leiti märtsi alguses Loode-Inglismaal Salisburys teadvusetult ja viidi haiglasse. Tegemist oli närvigaasirünnakuga.

Skripal mõisteti Venemaal 2006. aastal Suurbritannia heaks luuramises 13 aastaks vangi, kuid vabastati USA-Vene spioonivahetuse käigus 2010. aastal. Seejärel sai ta Suurbritannias varjupaiga ja tal on Salisburys elukoht.

Skripal tunnistas 2004. aastal pärast vahistamist Moskvas, et Briti eriteenistused värbasid ta 1995. aastal ja ta jagas neile informatsiooni Venemaa agentide kohta Euroopas, teenides oma teenuste eest üle 100 000 dollari.

Skripal töötas kuni erruminekuni 1999. aastal Vene sõjaväeluureteenistuse (GRU) heaks. Seejärel töötas ta 2003. aastani Vene välisministeeriumis ja suundus sealt ärimaailma.