Hawaiil ähvardab laava hävitada tähtsa geotermilise elektrijaama

Hawaiil ähvardab lai laavavoog Puna maasoojus-elektrijaama, kujutades uut ohtu pärast kümnete kodude ja suurte maa-alade hävinemist alates võimsa Kilauea vulkaani aktiviseerumisest.

Tulikuum laavavoog jõudis Puna maasoojus-elektrijaama aladele laupäeva õhtul, olles oma teel maatasa teinud mitukümmend elumaja, vahendab uudisteagentuur Reuters.

Kui vulkaan tänavu 3. mail esmakordselt tegutsema asus, sulgesid võimud kiiresti ka elektrijaama: enam kui 200 000 liitrit tuleohtlikku vedelikku eemaldati, ja kaevud, mis puuriti maasügavustest kuuma auru ja gaasi kogumiseks, suleti.

Laava jõudis elektrijaamani maa alt, voolates Kilauea tipust 40 kilomeetrit ida suunas, jõudes pragudeni jaama lähistel ja asudes sealt välja immitsema.

Hawaii kuberner David Ige ütles ajakirjanikele, et kaevude pärast ei ole hetkel veel vaja muretseda, sest need on stabiilsed, kuid kohalike elanike sõnul võib nende purunemise korral õhku paiskuda surmavalt mürgine gaasi vesiniksulfiid.

Ametivõimude teatel ei ole maailmas varem laava ühtki geotermilist elektrijaama ohustanud, mistõttu ei osata ka ennustada, millist ohtu see võib endast kujutada ja milliste tagajärgedega päädida.

Elektrijaam annab 25% Hawaii Suursaare elektrist.