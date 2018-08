Hawaii saartele suundub haruldaselt tugev orkaan Lane

Hawaii kuberner David Ige kutsus elanikke üles orkaaniks valmistuma, soovitades varuda kahe nädala jagu vett ja toitu ning püsida siseruumides. Ta tõdes ühtlasi, et ametivõimudel on võimalik pelgalt kutsuda inimesi üles kasutama ja lähtuma tervest mõistusest, vahendab uudistekanal BBC.

Orkaan, mis maabub saartel neljapäeva ja laupäeva vahel, toob meteoroloogide sõnul endaga tugeva vihmasaju ja hävitava rajutuule. Hetkel ei ole võimalik veel täpsustada, millal orkaan maabub ja kuidas saarestikku mõjutab, sest ekspertidel on pea võimatu täpselt ennustada, millal hakkab torm saarestiku suunas liikuma.

Täna varahommikul kell 5.00 Eesti aja järgi oli orkaan Lane saarestikust umbes 400 km ja selle pealinnast Honolulust 600 kilomeetri kaugusel. Ajakirjanduse teatel on poeletid suuremates linnades hakanud kibekiirelt tühjenema ja toidukraami, pudelivett, tualettpaberit jm esmatarbekaupu oli juba kolmapäeval keeruline leida.

Orkaani jõudmine Hawaiile ei ole sugugi tavapärane, sest Vaikse ookeani keskpaik ei näe kuigipalju torme erinevalt selle idaosast ja Atlandi ookeanist. Ainult kaks orkaani on maabunud Hawaiil alates 1959. aastast: orkaan Dot aastal 1959 ja orkaan Iniki aastal 1992. Orkaan Lane on harukordne ka selle poolest, et see saavutas viienda kategooria taseme, mida on varem teadaolevalt juhtunud vaid ühe korra 1994. aastal.