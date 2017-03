Hawaii föderaalkohtunik pikendas Trumpi sissesõidukeelu tõkendi tähtajatuks

USA Hawaii föderaalkohtunik rahuldas kolmapäeval osariigi taotluse pikendada president Donald Trumpi täidesaatva korraldusega kehtestatud sissesõidukeelu blokeeringut.

Ringkonnakohtu kohtunik Derrick Watson blokeeris Trumpi muudetud täidesaatva korralduse põhisätted kaks nädalat tagasi, leides, et korraldus rikub tõenäoliselt põhiseadust, vahendab CNN.

Watsoni varasemal otsusel oli aga ainult piiratud mõju ajutise tõkestusmääruse näol.

Seetõttu palusid hagejad kohtunikul muuta see otsus pikemaajaliseks esialgseks kohtulikuks tõkendiks ning Watson nõustus sellega kolmapäeva õhtul, mis tähendab, et presidendi 90-päevane keeld kuue moslemienamusega riigi kodanikele ja 120-päevane keeld kõigile pagulastele USA-sse sisenemiseks on nüüd blokeeritud tähtajatult, kuni kõrgem kohus Watsoni tõkendi ära muudab või osariigi kohtuasi muul viisil lahenduse leiab.

Kolmapäevase otsuse praktiline külg on see, et USA justiitsministeerium võib nüüd kohe kaevata otsuse edasi 9. ringkonna apellatsioonikohtusse.