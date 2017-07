Hamburgis sai G20 kohtumisele eelnenud meeleavaldusel viga 76 politseinikku

Saksa linn Hamburg võõrustab täna ja homme G20 tippkohtumist ning sellele eelnenenud globlaiseerumis- ja kapitalismivastasel meeleavaldusel sai vigastada 76 politseiametnikku.

Politsei pressiesindaja sõnul on enamik vigastused siiski kergemat laadi, kuid kolm politseinikku vajasid haiglaravi, vahendab BBC. Teateid vigastatutest on ka meeleavaldajate poolelt.

Vägivaldseks muutunud meeleavaldus kandis nime "Tere tulemast põrgusse" ja sellel osales 12 000 inimest. Politsei pidi rahvahulga ohjeldamiseks kasutama veekahureid ja pisargaasi. Protestijad vastasid kivide, pudelite ja ilutulestikurakettidega.

Lisaks ehitasid protestijad käepärastest vahenditest barrikaade, süütasid sõidukeid, vandaalitsesid ja näitasid korduvalt politsekopteri suunas laseriga, et selle pilooti pimestada.

G20 tippkohtumist võõrustavas Hamburgis valmistutakse antikapitalistide peamiseks meeleavalduseks reedel ja laupäeval. Võimude hinnangul võib sündmusel puhkeda vägivald ja meelt avaldama oodatakse umbes 100 000 inimest.

Protesti organiseerija Andreas Blechschmidt ütles AFP-le, et meeleavaldusel üritatakse blokeerida ligipääs tippkohtumise toimumispaika ning protestijad "jätavad endale võimaluse osutada jõulist vastupanu" politseile.

G20 tippkohtumine on suurim rahvusvaheline üritus, mida Hamburg on võõrustanud. Kohtumisel osaleb 10 000 delegaati ja 5000 meediatöötajat. Kohtumist turvab umbes 20 000 politseinikku, kes on varustatud soomukite, kopterite ja droonidega.

Lisaks valmistati ette 400-kohaline kinnipidamiskeskus, kus on ka kinnipidamise vormistamiseks kohtunikud.

Kohtumise eel ja ajal toimub umbes 30 meeleavaldust. Enamikud meeleavaldused peaksid politsei hinnagul mööduma rahumeelselt, kuid mõnda juhivad äärmuslike vaadetega vasakpoolsed ja anarhistlikud rühmitused, kellel on korduvalt puhkenud politseiga vägivaldseid kokkupõrkeid.