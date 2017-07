Hamburgis on G20 vastaste protestide ohjamisel vigastada saanud ligi 200 politseinikku

Hamburgis on politsei kontrolli alla saanud kaks päeva kestnud meeleavaldused, kuid kokkupõrgetes G20 vastu protestijatega on vigastada saanud 197 politseinikku.

Kui G20 liidrite reedesed kohtumised olid lõppenud, jooksis politsei tormi viimastele kogunemiskohtadele Schanzenvierteli linnaosas, mis on tuntud vasakpoolsete aktivismi poolest.

Reede õhtul leidis aset ka protestide kõige kummalisem osa. Samal ajal, kui maailma 20 suurvõimu juhid kuulasid kontserdimajas Beethoveni "Oodi rõõmule", kasutas politsei ees veekahureid ja pisargaasi, et vihaseid protestijaid eemale hoida, vahendas The Guardian.

Laupäeva varahommikul liikusid relvastatud politseinikud lähemale protestijatele, kes püüdsid võtta enam kui 15 000 korrakaitsjalt kontrolli tänavate üle, vahendas Reuters.

Protestijad süütasid põlema autosid, lõid sisse pankade aknaid, rüüstasid kauplusi ning loopisid sillutusplaate ja muid esemeid enne, kui politsei suutis korra taastada.

Kahe päeva jooksul on saanud protestide käigus vigastada 197 politseinikku. Politsei on arreteerinud 19 ja pidanud kinni veel kümneid inimesi.

G20-l osalejad ütlesid, et nad ei ole kunagi näinud protestijaid tippkohtumisele nii lähedal kui Hamburgis ning kiitsid politseid selle eest, et nad on suutnud hoida üritust turvalisena.

G20 kohtumine jätkub täna.