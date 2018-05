Hamasi teatel olid enamik esmaspäeval Gazas tapetutest nende liikmed

„Viimasel korral sai märtriks 62 inimest, neist 50 olid Hamasi liikmed,” ütles al-Bardaweel eile antud teleintervjuus. Kommentaar oli mõeldud vastuseks etteheitele, et Hamas meelitas tavalisi palestiinlasi Iisraeli armee kuulide ette astuma.

Iisraeli esindajad aga teatasid, et al-Bardaweeli sõnad lükkavad ümber väited rahumeelse meeleavalduse kohta. „Uskuge tema sõnu, see ei olnud rahumeelne protest,” kirjutas Twitteris Iisraeli kaitsejõudude pressiesindaja Jonathan Cornicus.

Senior Hamas official sets the record straight on who was killed in last Hamas-orchestrated riots: "50 of the 62 martyrs were Hamas". Take his word for it. This was no peaceful protest. pic.twitter.com/oop2y3oWrB