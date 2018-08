„Hallooo... Hallooo?” Trumpi kutsus meedia kuulama piinliku telefonikõnet Mehhiko presidendiga

Trump helistas Nietole, et teda kokkuleppe saavutamise puhul õnnitleda. Kui ta aga Ovaalkabineti telefonil kõne alustamiseks nuppu vajutas, kostus toru otsast vaikus, vahendab ajaleht The Washington Post.

„Enrique?” ütles Trump telekaamerate ees, kuulmata vastust. „Otsige ta üles,” sõnas ta abidele. „Öelge mulle, millal. See on suur asi. Väga paljud inimesed ootavad.”

„Halloo,” üritas president uuesti. „Kas te saaksite, palun, selle siia suunata?” osutas ta teisele telefonile.

„Halloo?” proovis ta korra veel, kuni üks abidest tuli kohale, ühendas telefoni ümber ja president Nietot oli lõpuks kuulda.

Taoline imelik pressiüritus Ovaalkabinetis oli järjekordne näide sellest, kuidas Trump on valmis eirama protokolli ja juhtima oma administratsiooni nagu otse-eetris aset leidvat tõsielusaadet, sundides oma personali näitemängust osa võtma, kirjutab ajaleht.

„Ma arvasin, et me õnnitleks üksteist enne, kui see avalikuks saab,” teatas Trump Peña Nietole. Vestlus oli väga kummaline ja tundus olevat riigipea spontaanne idee. Tõlkija üritas kiiresti hispaania keelt kõneleva Mehhiko riigipeaga järge pidada, kui too lubas, et võtab Trumpiga, kes on karsklane, tähistuseks tequila shoti.