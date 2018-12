Häkkerid said mitu aastat EL-i diplomaatide omavahelisele suhtlusele ligi

Kurjategijad said juurdepääsu tuhandetele teadetele, kus diplomaadid arutasid omavahel erinevaid teemasid ülemaailmsest kaubandusest kuni USA riigipea Donald Trumpini välja. Euroopa ametnike sõnul ei sattunud häkkerite kätte siiski konfidentsiaalset ega salajast infot.

Ühel juhul arutavad diplomaadid juulis Helsingis toimunud kohtumist Vene riigipea Vladimir Putini ja USA presidendi Trumpi vahel ja teatavad, et „see oli edukas (vähemalt Putini jaoks)". Teisel juhul on teemaks Hiina riigipea Xi Jongpingi ja Euroopa esindajate kohtumine selle aasta alguspoolel. Infolekke järgi teatas Xi, et Hiina ei kavatse Washingtoni väljapressimisele alistuda isegi siis, kui puhkev kaubandussõda kahjustaks kõiki.

Lisaks puudutas häkitud suhtlus ohtralt Ukrainaga seotud teemasid. 8. veebuaril ilmus hoiatus, et Krimm on muutunud kuumaks tsooniks, kuhu võib-olla on paigutatud juba tuumalõhkepead. Ameerika ametlike allikate sõnul pole selle kohta mingeid tõendeid.