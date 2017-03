Häkkerid laadisid Tšehhi presidendi Miloš Zemani arvutisse lapspornot

Miloš Zeman Foto: David W. Cerny, REUTERS

Tundmatud häkkerid installeerisid Tšehhi presidendi Miloš Zemani arvutisse lapspornot. „Ma lülitasin arvuti sisse ja vaatasin umbes kümme sekundit, mis seal toimus, enne kui sain aru, et see on häkkerite rünnak,“ ütles Zeman intervjuus ajalehele Pravo.