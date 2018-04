Haigla: Sergei Skripal paraneb kiiresti ega ole enam kriitilises seisundis

Endine Vene topeltagent Sergei Skripal, kes langes Inglismaal Salisburys närvimärgirünnaku ohvriks, allub hästi ravile, teatas haigla esindaja.

66-aastane Skripal „paraneb kiiresti ega ole enam kriitilises seisundis”, teatasid Salisbury haigla arstid, vahendab BBC News.

Skripal langes rünnaku ohvriks koos 33-aastase tütre Juliaga 4. märtsil.

Julia teatas eile, et tema jõud kasvab iga päevaga.

"Eelmisel neljapäeval teavitasin ma teid, et Julia Skripali seisund on paranenud stabiilseks," ütles Salisbury ringkonnahaigla meditsiinidirektor Christine Blanshard. "Nagu Julia ise ütleb, kasvab tema jõud iga päevaga ja ta võib oodata päeva, kui on piisavalt terve, et haiglast lahkuda. Igasugused spekulatsioonid selle kohta, millal see kuupäev saabub, on ainult spekulatsioonid. Samal ajal on Julia palunud privaatsust ajal, kui ta jätkuvalt paraneb, mida ma õhutan meediat austama."

"Ma tahan ka viia teid kurssi tema isa, Sergei Skripali seisundiga. Ta allub ravile hästi, paraneb kiiresti ega ole enam kriitilises seisundis," lisas Blanshard.