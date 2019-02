Hädaolukord arktilistel Vene saartel: jääkarude pealetung sunnib inimesi pagema

Jääkarud ei pelga inimasutustesse enam tulla, olles kohalike võimude teatel asunud inimesi ründama ja otsides süüa kõikjalt, sh eluhoonetest ja avalikest asutustest, sundides kohalikke püsima siseruumides ja liikuma väljas ainult äärmisel vajadusel, vahendab uudistekanal BBC.

Jääkarudega tekkis probleem ennekõike pärast seda, kui selgus, et neid ei ole enam võimalik politseiauto sireenide ja signaalrakettidega eemale peletada, nagu seda tehti varem: kardetakse, et ainus, mis võiks jääkarude vastu aidata, ongi tulirelv ja kohalik politsei ei välista, et inimeste kaitmiseks tuleb loomade pihta tuli avada.

Ohustatud liikide nimekirja kuuluvatest jääkarudest pole võimalik kerge vaevaga vabaneda: küttida neid ei tohi, sest see on üleriikliku keelu all, ja keskkonnaagentuur ei taha saarte elanikele ka erakorralist laskmisluba väljastada.

Jääkarude inimasutustesse saabumine tuleneb kliimamuutusest, mis sunnib loomi toidu leidmiseks üha enam maismaale liikuma, seades nad seal võimalikku konflikti nii teiste loomade kui inimestega.

Hädas olevatel Novaja Zemlja saartel elab mitutuhat elanikku.