Guatemala vulkaanipurske tagajärjel on hukkunud vähemalt 25 inimest

Guatemalas purskas vulkaan Fuego - BBC andmetel on hukkunud vähemalt 25 inimest, sajad on viga saanud.

Vulkaan asub pealinnast Guatemalast 40 kilomeetri kaugusel. Laava jõudis välja El Rodeo külla, hävitades nii majad. Mitmed inimesed põlesid hoonetesse sisse.

Tuhapilve tõttu on suletud Guatemala La Aurora lennuväli.

Paljud inimesed on kadunud, mistap hukkunute arv ilmselt kasvab. Riigis on kuulutatud välja erakorraline olukord. Riiklik eriolukordade teenistus teatas, et ühendust pole saadud ka El Rodeo läheduses asuva La Libertadi küla elanikega. Ilmselt jõudis laavavool ka sinna.

Viimati oli nii suur vulkaanipurse Guatemalas 1974. aastal.