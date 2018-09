Guardian: Vene trollide säutse on Briti meedias tsiteeritud enam kui sajas uudisloos

Veel üht Vene kontot, @wokeluisa, poogiti lugudesse viiel korral, teiste hulgas tegid seda Guardian, Telegraph ja BBC. Guardian ja BBC on hiljem poogitud säutsu eemaldanud ja tunnistanud, et konto arvatakse olevat libakonto.

Teised väljaanded, mis on kasutanud allikatena materjale Vene trollikontodelt, on näiteks Mirror, mis kasutas pilti trollivabriku kontolt NovostiSPb, rääkides terroriaktist Peterburis, ja Metro.

Kui enamik kontodest, mille Twitter on kõrvaldanud, säutsusid inglise keeles ja püüdsid mõjutada Ameerika poliitikat, siis mõned postitasid vene keeles ega olnud ilmselt üldse suunatud ingliskeelsele meediale.

2015. aasta BuzzFeedi artiklisse Vene sanktsioonide kohta, millega keelati Euroopa juustu import, poogiti kaks säutsu venekeelsetelt Twitteri kontodelt, mis arvatakse nüüd kuuluvat trollivabrikule.

Võib-olla kõige kummalisem kõigist oli Vene troll, kes postitas pildi Helsingist ja kirjutas selle juurde vene keeles: „Ei saa teisiti, kui seda linna armastada. #Moskva.” Sellest sai Vene Twitteris meem, kus hakati naljatledes teistele piltidele valesid allkirju lisama. Sellest teatas BBC.

Kas algne postitus Moscow Heraldi kontolt oli tahtlik trollimine või ehtne viga, pole selge.

Veel 20 Vene trollide Briti meediasse imbumise juhtumi avastamine heidab rohkem valgust trollivabriku edule huumori kasutamisel arutelu mõjutamiseks peavoolumeedias.

Kuigi libakontosid on uudisteorganisatsioonid harva usutavana tsiteerinud, on nende olemasolu ülevaadetes väidetavalt rohujuure tasemel reaktsioonidest erinevatele sündmustele võinud muuta arusaama selle kohta, kui populaarsed need vaated, mida need esindavad, tegelikult on.

USA Rand Corporationi uurijate sõnul keskendub Venemaa „valjuhäälsele ja mitmetest kanalitest tulevale” propagandale, et uputada konkureerivad sõnumid, tagades seejuures, et publik samastaks end allikaga.

„Kui kõik muud asjad on samaväärsed, on valjuhäälsemad ja enamatest allikatest tulevad sõnumid veenvamad,” märkisid uurijad.