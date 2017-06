Guardian: Nigel Farage on FBI Trumpi ja Venemaa sidemete juurdluses „huvipakkuv isik“

USA Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) juurdluses USA presidendi Donald Trumpi kampaaniameeskonna ja Venemaa võimaliku kokkumängu üle peetakse „huvipakkuvaks isikuks“ ka Ühendkuningriigi Iseseisvuspartei (UKIP) endist esimeest ja Brexiti eestvedajat Nigel Farage’i, teatab Briti ajaleht Guardian.

Juurdlusele lähedal seisvad isikud ütlesid Guardianile, et Farage tekitas FBI-s huvi oma sidemete tõttu Trumpi ja WikiLeaksi asutaja Julian Assange’iga.

Farage'i ei süüdistata üheski väärteos ning ta ei ole juurdluses kahtlusalune.

„Huvipakkuvad isikud“ on need, kellel on informatsiooni, mis võib FBI-d juurdluses aidata.

„Üks asi, mida luureandmete uurijad on uurinud, on kokkupuutepunktid ja asjaga seotud inimesed,“ ütles allikas Guardianile. „Ta on otse nende suhete keskel. Ta ilmub ikka ja jälle välja. Talle pööratakse palju tähelepanu.“

Farage’i pressiesindaja nimetas neid väiteid „hüsteeria piiril“ olevateks.

„Nigel ei ole kunagi Venemaal käinud, rääkimata nende võimudega koostöö tegemisest,“ ütles pressiesindaja.

Assange’iga kohtus Farage hiljuti Ecuadori saatkonnas Londonis, kus Assange ennast varjab. Farage’i sõnul toimus see kohtumine „puhtalt ajakirjanduslikel põhjustel“.

Farage on varem kiitnud Venemaa presidenti Vladimir Putinit viimase kavala ja halastamatu poliitika eest.

Samuti on Farage süüdistanud Euroopa Liitu Ukraina sõjas.

Septembris sai teatavaks, et Farage’ile pakuti oma saadet Venemaa propagandakanalis RT.