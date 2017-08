Guami kuberner Põhja-Korea ähvardusest: praegu pole mingit ohtu, aga oleme kõigeks valmis

USA-le kuuluva territooriumi Guami kuberner Eddie Calvo ei tähtsusta Põhja-Korea ohtu saarele üle, kuid tema sõnul ollakse valmis igasugusteks juhtumiteks.

USA president Donald Trump ähvardas Põhja-Koread teisipäeval „tule ja tõrvaga“. Pyongyang vastas vaid tunde hiljem, teatades, et kaalub raketilööke USA strateegiliste sõjaliste rajatiste vastu Guamil, vahendab AFP.

Kolmapäevases telepöördumises ütles Calvo, et Guam teeb Washingtoniga koostööd ohutuse tagamiseks.

„Ma tahan kinnitada Guami rahvale, et praegu ei ole meie saarele ega Mariaanidele (naabruses paiknevad Põhja-Mariaani saared – toim) mingit ohtu,“ ütles Calvo. „Ma rääkisin Mariaanide ühendregiooni ülema, kontradmiral Shoshana Chatfieldiga, kes seda mulle kinnitas.“

Guam, kus paikneb umbes 6000 USA sõjaväelast, asub strateegiliselt poolel teel Korea poolsaare ja Lõuna-Hiina mere vahel ning seal paikneb kaks USA sõjalist rajatist: Anderseni õhujõudude baas ja Guami mereväebaas.

Calvo sõnul on Guami kaitsmas mitu strateegiliselt paigutatud kaitsekihti ning ta teatas, et Valge Maja kinnitas talle, et rünnakut Guami vastu võetakse rünnakuna USA vastu.

„Nad on öelnud, et Ameerikat kaitstakse. Ma tahan ka üleriiklikule meediale meelde tuletada, et Guam on Ameerika maapind ning meil on Guamil ja Mariaanidel 200 000 ameeriklast. Me ei ole lihtsalt sõjaline rajatis. Olles seda öelnud, tahan ma kinnitada, et me oleme valmis igasugusteks juhtumiteks.“

Guami esindaja kongressis Madeleine Bordallo ütles, et Põhja-Korea tuumavõimekus on sügavat muret tekitav, kuid ta on kindel, et saar on väljaspool ohtu ja kaitstud.

Guami rahvaarv on 162 000 ja sealne majandus sõltub eelkõige turismist ja USA sõjaväest.