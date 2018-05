Gruusia võimud asusid narkosurmade tõttu klubilisi hirmutama

Ööl vastu laupäeva tungis Gruusia politsei suurte jõududega pealinna Thbilisi populaarseimatesse ööklubidesse, Bassiani ja Gallery, asudes seal pidutsejate kallal väidetavalt vägivalda tarvitama.

Julgeolekujõud sisenesid ööklubidesse kohaliku aja järgi öösel kell 1. Ööklubide külastajate sõnul tarvitas politsei nende kallal vägivalda, rääkimata nende alandamisest, kuid korrakaitseüksuse väitel tehti kõike seda põhjusega: nimelt oli see osa uimastimüüjate vastasest võitlusest, vahendab Georgian Journal.

Teadaolevalt peeti kümned inimesed, ka need, kellel ei olnud narkootikumidega mingit pistmist, mitmeks tunniks kinni. Ametlikel andmetel peeti kinni 20, kuid mitteametlikel oluliselt rohkem inimesi, sh Girchi partei esimees Zurab Japaridze, kes vabastati alles kolm tundi pärast kinnipidamist.

Valitsuse teatel sai politsei reidiks loa kohtult ja öö jooksul suudeti tabada kaheksa narkodiilerit.

Ametivõimud otsustasid reidide kasuks, sest tänavu on jätnud elu juba mitu noort, kes said väidetavalt uimasteid just nendest kahest klubist, selgitas siseministeerium.