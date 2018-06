Gruusia uus noor peaminister lubab jätkata NATO ja EL-i kursil

Gruusia parlament kinnitas eile peaministriks senise rahandusministri Mamuka Bakhtadze, kes lubab riigi majanduses liberaalseid reforme.

36-aastane Bakhtadze on varem juhtinud riiklikku raudteefirmat ja energeetikaettevõtet Georgian International Energy Corp. "Jätkame kindlalt kursil, mille siht on täielik lõimumine Euroopa Liiduga," ütles Bakhtadze enne hääletust. Ta lisas, et ka NATO liikmelisuse taotlemine on Gruusia välispoliitika prioriteet ja julgeoleku ning stabiilsuse eeldus.

Eelmine peaminister Giorgi Kvirikašvili astus 13. juunil üleriigilise protestilaine tõttu tagasi. Võimupartei Gruusia Unistus esimees, oligarh Bidzina Ivanišvili ise valitsusse ei kuulu, kuid suunab endiselt suuret osa partei langetatud otsustest.