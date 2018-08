Gruusia president Margvelašvili: okupatsioon ei alanud mitte 2008, vaid märksa varem

Tänasel kohtumisel Tbilisis Poola, Leedu ja Läti välisministrite Jacek Czaputowiczi, Linas Linkevičiuse ja Edgars Rinkēvičsiga ning Ukraina asevälisministri Pavlo Rozenkoga ütles Margvelašvili, et okupatsioon ei alanud 2008. aasta augustis, vaid märksa varem, aastatel 1991-1992, kui Venemaa eraldas hübriidsõja abil Gruusiast kaks regiooni, vahendab Interfax.

„Me ei tohi karta nimetada asju oma nimedega, see, mis tegi ja teeb Venemaa suveräänse riigi vastu, on sõda Venemaa ja Gruusia vahel, see on agressioon, see on okupatsioon ja see on kõigi rahvusvaheliste normide jalge alla tallamine,” ütles Margvelašvili.

Czaputowicz rääkis pärast Lõuna-Osseetia piiri ääres käimist vajadusest jätkata Genfis rahvusvahelisi läbirääkimisi eesmärgiga jõuda konfliktide rahumeelse poliitilise reguleerimiseni.

„Ükski riik ei tohi jõu abil muuta teise riigi piire. Igasugust sellist tegevust tuleb vaadelda kui rahvusvahelise õiguse ja universaalsete väärtuste rikkumist,” ütles Czaputowicz.