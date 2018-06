Gruusia peaminister Giorgi Kvirikašvili astus ametist tagasi: see põhjustas paraja segaduse ka ERSO kontserdil

Gruusia peaminister Giorgi Kvirikašvili astus täna ametist tagasi, kuna tal olid tõsised lahkhelid endise peaministri Bidzina Ivanišviliga.

Reuters kirjutab, et Ivanišvili on võimukoalitsiooni suurima partei liider. "Meil olid temaga mõned erimeelsused," nentis Kvirikašvili. "Arvan, et nüüd on hetk, mil valitseva partei liider peaks saama võimaluse ise uus valitsuskabinet moodustada."

Kvirikašvili oli peaminister alates 2015. aastast. Ivanišvili oli peaminister aastatel 2010-2013. Lisaks poliitikale tegeleb ta ettevõtlusega. Oma varanduse teenis ta Venemaal äri ajades.

Loomulikult põhjustas Kvirikašvili tänane samm Gruusias palju segadust. Täna õhtul on Thbilisis ERSO kontsert, solistiks Elina Nechayeva.

Kohapeal viibiv Eesti Päevalehe reporter märkis, et sealne kultuuriminister kuulas Elina Nechayeva laulu ära, ent siis vabandas, et peab seoses valitsuskriisiga ära minema.