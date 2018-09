GRU – Venemaa varjusurmas olnud luureteenistus, mis taassündis Ukraina sõjas, aitas Trumpi võimule ja mürgitas Skripalid

1978. aastal Suurbritanniasse üle jooksnud endine GRU ohvitser Viktor Suvorov kirjutas oma memuaarides, et uutele töötajatele näidati õudset filmi ülejooksikust, kes oli seotud kanderaami külge ning kes veeretati aeglaselt ahju ja põletati elusalt. On tõsi, et GRU-laste ülejooksmised olid harvad.

Vene võimud ei ole kunagi paljastanud kahju ulatust, mille Skripal GRU-le tekitas, kuid on viiteid sellele, et see oli märkimisväärne. Vene spionaažiekspert Nikolai Luzan kirjutab raamatus, mis räägib Skripali tegevusest Briti spioonina, et ta võis ohtu seada kuni 300 Vene luureohvitseri. Skripal sai oma teadmistega kahju tekitada ka pärast seda, kui ta spioonide vahetuse korras Suurbritanniasse elama asus, sest oskas kirjeldada, millised on GRU operatsioonid, millised on kattevarjud, kuidas on üles ehitatud meeskonnad.

Mürgitamine pole GRU meetod

Vene luurespetsialistid kahtlevad siiski, et Skripali mürgitamise taga on GRU. Novaja Gazetas kirjutav ja varem GRU-ga lähedast koostööd teinud Irek Murtazin ütles, et GRU mõrvad olid pigem tähelepandamatud.

„Ta oleks surnud südamerabandusse või insulti, oleks jäänud auto alla või oleks mingi pätt ta läbi peksnud,” ütles Murtazin. „Ei oleks olnud mingit novitšokki.”

„Et GRU tapab inimesi välismaal, on küllaldaselt demonstreeritud mitmete erinevate muude juhtumitega,” ütles Galeotti. „GRU kipub olema rohkem kineetiline energia – pigem kuul pähe kui eksootiline mürk. Lõpuks on GRU seisukohalt tulemus see, mis loeb.”