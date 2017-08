GRAAFIK | Trumpi sidemed Venemaaga ning võtmeisikud

Trumpi seotust Venemaaga saab vaadelda mitmete võtmeisikute kohtumiste ning kontaktide kaudu, mida lihtsustab alljärgnev graafik.

Ameerika Ühendriikide poliitikutest ning ametnikest on mitmed Vene sidemete ning USA valimiste mõjutamise eest uurimise all. Eile lekkis meediasse teade, et FBI otsis läbi Trumpi endise kampaaniajuhi Paul Manaforti (graafikul üleval paremal) kodu ning konfiskeeris mitmeid faile. Sama uurimise käigus on pihtide vahel Jared Kushner ning Carter Page.

Michael Flynni uurimine kestab samuti, selle aasta mais määrast Ühendriikide justiitsministeerium Trumpi ja tema kaaskonna vene seotusi uurima Robert Muelleri, endise FBI ninamehe. Mueller on suve jooksul võtnud kaaskonda järjest lahti ning paljastanud uusi detaile. Teisi uurimisi on algatanud senati ning valge maja julgeoleku nõukogu.

Donald Trump Jr on uurimise all pärast juuli alguses lekkinud meilivahetust, kus ta otsib Hillary Clintoni kohta kompromiteerivat materjali.

Mais vallandas Trump oma ametikohalt endise FBI direktori James Comey, väljendades rahulolematust, et instants uurib “seda vene värki”.

Venemaa on senini USA valimiste mõjutamist eitanud, Putin on seda meedias nimetanud Ühendriikide siseriiklikuks küsimuseks. Juuni alguses nentis Venemaa president, et 2016. aastal USA presidendivalimiste ajal toimunud küberrünnakud võisid olla partiootlike vene häkkerite kätetöö.