GRAAFIK | Tais päästetud poisse võib tabada koopahaigus

Tai koopast päästetud poistel võib esineda ohtlik ja haruldane infektsioon, mida nimetatakse „koopahaiguseks”.

Võimud teatasid täna hommikul pressikonverentsil, et vähemalt kahel neljast esimesena päästetud poisist on kopsuinfektsioonid. Kellelgi ei ole siiski palavikku.

Mis on koopahaigus?

Koopahaigus, mida nimetatakse ka speleonoosiks, on infektsioon, mida tekitab seen nimega Histoplasma capsulatum. Esimest korda kirjeldati seda 1940. aastatel ebatavalise kopsuhaigusena, mis vaevas gruppi mehi, kes peatusid maha jäetud tormikeldris. Seent leidub üle maailma. See kasvab pinnases ning toitub nahkhiirte ja lindude väljaheidetest pärit toitainetest.

Kuidas seda tuvastatakse?

Haiguse tuvastamiseks tuleb võtta proov. Vaja on uriini-, kopsu- või muu koe või vereproovi. Vaja võib olla ka röntgen- või kompuutertomograafuuringut.

Kuidas haigus levib?

Seent ja seega haigust levitab igasugune liikumine maapinnal, näiteks kaevamine või lihtsalt kõndimine. Seeneeosed tõusevad lendu. Inimsilmale on need nähtamatud. Eosed võivad sattuda kopsudesse.

Koopad on seene jaoks ideaalne keskkond.

Kuigi eosed levivad õhu kaudu, ei ole haigus inimeselt inimesele nakkav. Nakatuda võivad ka mõned lemmikloomad.

Millised on sümptomid?