GRAAFIK | President Donald Trumpi esimese ametiaasta õnnestumised

USA president Donald Trump on saavutanud mõningaid märkimisväärseid eesmärke, sealhulgas olulised maksukärped, Neil Gorsuchi ülemkohtu liikmeks nimetamine ja Islamiriigi üle võidu saavutamine Süürias. Tema tööga on aga rahul alla 40 protsendi inimestest, mis on madalaim näitaja pärast Bill Clintonit 1993. aastal.

Kongress võttis vastu kõige suurema USA maksusüsteemi muudatuse enam kui 30 aasta jooksul, kärpides korporatiivset maksumäära 35 protsendilt 21 protsendile. Tehnoloogiahiid Apple reageeris, lubades makstma umbes 38 miljardit dollarit maksu 250 miljardi dollari suuruse rahahunniku pealt, mida hoiab välismaal. Trump on ära muutnud ka 67 president Barack Obama aegset regulatsiooni, stimuleerinud ettevõtlust ja aidanud kaasa aktsiaturu väärtuse 5,4 miljardi dollari suurusele tõusule. 2017. aasta lõpetas Trump enam kui 1,8 miljoni uue töökohaga, mis aga jääb Obama viimase viia aasta näitajale alla. Majandus kasvas kaks kvartalit järjest vähemalt kolm protsenti.