GRAAFIK | Peagi Eestist mööduv Vene ujuvtuumajaam on 140-meetrine rauakolakas

Ujuvtuumajaam on varustatud reaktoriga KLT-40S, mis on võimeline tootma kuni 70 megavatti elektrienergiat ja kuni 50 gigakalorit soojusenergiat nominaalsel töörežiimil, mida on piisavalt elutegevuse toetamiseks enam kui 200 000 elanikuga linnas. Jaam on mõeldud kasutamiseks Kaug-Põhjas ja Kaug-Idas.

