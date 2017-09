GRAAFIK | Orkaan Maria tõmbas Dominica purustamisest hinge ja omandas taas viienda kategooria

Orkaan Maria omandas taas viienda kategooria tugevuse ja tuule kiirus selles tõusis pärast kerget nõrgenemist neljanda kategooria tormiks Dominica lähedal.

USA riiklik orkaanikeskus (NHC) Miamis teatas, et orkaanijahtijate lennuk, mis uuris Mariat pärast seda, kui see oli Dominicat rüüstanud, andis kohaliku aja järgi teisipäeva varastel tundidel teada, et püsiv tuule kiirus orkaanis on taas tõusnud 72 meetrini sekundis. Torm asus umbes saja kilomeetri kaugusel Guadeloupe’ist lääneedelas ning ta liigub kiirusega 15 kilomeetrit tunnis lääneloodesse, vahendab Associated Press.

Ilmaennustajate teatel on viienda kategooria orkaan suur ja äärmiselt ohtlik torm, kus võivad puhuda katastroofilised tuuled. Oodata on ka edasisi kõikumisi orkaani tugevuses ning on võimalik ka orkaani veelgi tugevamaks muutumine Kariibi mere soojade vete kohal.