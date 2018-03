GRAAFIK | Mis on Vene närvimürgid Novitšokid ja kuidas need mõjuvad

Endine Vene agent Sergei Skripal ja tema tütar Julia mürgitati Inglismaal Salisburys kemikaaliga, mis kuulub närvimürkide gruppi nimega Novitšok, teatas eile Suurbritannia peaminister Theresa May. Mida on nende sõjaliste närvimürkide kohta teada?

1. Need töötati välja Nõukogude Liidus

Nimi Novitšok tähandab vene keeles „uustulnuk” ja see on antud grupile keerukatele närvimürkidele, mis töötati Nõukogude Liidus välja 1970. ja 1980. aastatel. Need on neljanda põlvkonna keemiarelvad, mis töötati välja programmi Foliant raames.

2. Need on mürgisemad kui teised ained

Üks Novitšokkideks nimetatavate kemikaalide hulka kuuluv ainete grupp – A-230 – on teadete kohaselt 5-8 korda mürgisem kui VX, millega mõrvati Kuala Lumpuris Põhja-Korea valitseja Kim Jong-uni poolvend Kim Jong-nam.

Toodetud on mitmeid A-230 variante. Ühte nendest eksperimentaalsetest kemikaalidest – A-232 – kasutas Vene sõjaväegi teadete järgi keemiarelva Novitšok-5 alusena.

3. Novitšokke on erinevates vormides

Kui mõned ained on vedelad, siis teised arvatakse olevat tahked. See tähendab, et neid saab pihustada ülipeene pulbrina.

Mõned ained on teadete kohaselt „binaarsed relvad”, mis tähendab, et neid hoitakse kahe vähem mürgise komponendina. Kui need kokku segatakse, toimub reaktsioon ja tekib aktiivne mürgine aine.

4. Mõned mõjuvad väga kiiresti

Novitšokid töötati välja mürgisematena kui teised keemiarelvad, mistõttu võivad mõned versioonid mõjuda väga kiiresti – 30 sekundi kuni kahe minutiga. Peamine organismi sisenemise tee on hingamise kaudu, kuid need võivad mõjuda ka läbi naha. Pulbrikujuline mürk võib vajada mõjumiseks rohkem aega.

Kuidas Novitšokid mõjuvad, vaata graafikult.