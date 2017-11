GRAAFIK | Mida teeb vulkaaniline tuhk lennukitele? Bali lennuväli lubati tuule suuna muutuse tõttu taas avada

Maailma ühel populaarsemal puhkusesaarel Balil tegutsev Agungi vulkaan on saatnud tuhapilve 7600 meetri kõrgusele atmosfääri, mistõttu on saare lennuväli täna kolmandat päeva suletud, kuid avatakse pärastlõunal, sest tuul muutis suunda.

Indoneesia lennujaamavõimud teatel avatakse Bali rahvusvaheline lennuväli uuesti täna pärastlõunal pärast ligi kolmepäevast suletud olemist, sest Agungi vulkaanist õhku paiskuv tuhapilv on muutnud suunda, vahendab AFP.

Otsus avab lootuseakna enam kui 120 000 turistile, kes ei ole saarelt minema pääsenud pärast lennuvälja sulgemist esmaspäeval.

Lennujaamavõimud hoiatasid siiski, et lennuväli võidakse taas sulgeda, kui tuul uuesti suunda muudab ning tuhk lende ohustama hakkab.

Bali Ngurah Rai lennuvälja pressiesindaja Ari Ahsanurrohimi sõnul pidi õhuruum taas avatama kohaliku aja järgi kell 15.00 (kell 10.00 Eesti aja järgi).

Võimud jätsid varem lennuvälja suletuks veel 24 tunniks, kartes, et paks vulkaaniline tuhk võib lennukeid kahjustada, vahendab Associated Press.

Ahsanurrohim ütles, et eile tühistati üle 440 lennu, mis puudutas ligi 60 000 reisijat, umbes sama paljusid kui esmaspäeval. Lennuväli on suletud vähemalt homse hommikuni.

Ahsanurrohim ütles täna varem, et lennuväljal ei ole vulkaanilist tuhka veel täheldatud, kuid Austraalias asuva Darwini vulkaanilise tuha nõuandekeskuse (VAAC) vaatluste järgi on see jõudnud 7600 meetri kõrgusele ja tuul puhub seda lõuna ja edela suunas lennuvälja poole.

Ekspertide sõnul on võimalik ka suurem, plahvatuslik purse, kuid Agung võib praeguse aktiivsuse taseme juurde jääda nädalateks.