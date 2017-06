GRAAFIK | Londoni terrorirünnakus vigastatud olid kõik moslemid

Suurbritannia pealinna Londoni põhjaosas Finsbury Parki piirkonnas asuva mošee lähedal sõitis terrorist ööl vastu tänast jalakäijate sekka, vigastades mitut inimest.

Kümme inimest sai kohaliku aja järgi kella 00.20 ajal viga, kui kaubauto sõitis otsa jalakäijatele, kes olid äsja lahkunud püha kuu ramadaani ajal peetavalt ööpalvuselt.

Üks mees jättis kohapeal ka oma elu, kuid arvatavasti oli selle põhjuseks terviserike.

„Kõik vigastatud kuulusid moslemikogukonda,“ ütles politsei koordinaator Neil Basu.

Suurbritannia peaminister Theresa May lubas täna pärastlõunal avalduses Downing Streetil, et riik jätkab võitlust terrorismiga. „Tänane rünnak tuleb meile melde, et terrorismil, äärmuslusel ja vihkamisel on palju vorme ning meie otsustavus nendega võitlemisel peab olema ühesugune, kes ka ei vastuta,“ lausus ta.