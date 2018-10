GRAAFIK | Kanderaketi Sojuz eilse avarii tekitas vigane püropadrun

„Riiklik komisjon tegi kindlaks, et püropadruni mitte tööle hakkamine ei avanud klappi esimese astme külgbloki ülemises osas, mille tagajärjel ei väljunud ülelaadimisgaasid blokist ega eemaldanud blokki raketi teisest astmest,” ütles allikas Interfaxile. Selle tagajärjel paiskus esimese astme avariiline blokk vastu keskblokki ja kahjustas seda.

Varem teatati, et raketi Sojuz-FG esimese astme avarii tekitas ühe klapi rike. „Esialgeselt tegi riiklik komisjon kindlaks, et raketil ei olnud töökorras oksüdeerijapaagi drenaaži- ja kaitseklapp. Selle avanemisel eemaldab väljuv gaas külgbloki keskblokist, aga see ei olnud töökorras ega hakanud tööle,” ütles allikas.

Enne starti läbis klapp kontrolli. „Enne starti oli see avatud. Pärast seda, nagu on ette nähtud, see suleti,” ütles allikas.

Allikas selgitas, et pärast raketi paakide täitmist väljub selle klapi kaudu hapniku ülejääk. „Mõni minut enne starti see suletakse. See oleks pidanud avanema pärast külgbloki eraldumist selle eemaldamiseks keskblokist, aga seda ei toimunud,” teatas allikas.

Kosmoselaeva Sojuz MS-10 meeskond oli eile sunnitud tegema hädamaandumise Kasahstanis avarii tõttu, mis leidis aset kaks minutit peale starti Baikonuri kosmodroomilt.