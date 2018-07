GRAAFIK ja AJAJOON | Tai koopas kadunuks jäänud jalgpallipoisid leiti 10 päeva pärast elusana

Sorensoni sõnul on nullnähtavuse juures ja selliste äärmuslike tingimustega mitte harjunud olles tõeliselt kerge ja väga tõenäoline paanikasse sattuda ning tappa kas ennast ja/või päästjad.

Võimud on puurinud koopaseintesse augud vee välja pumpamiseks, kuid paksud seinad on neid jõupingutusi raskendanud.

On pakutud ka, et puurimine võib olla üks viis poisteni jõudmiseks ja nende väljatoomiseks.

Et aga selle protsessiga üldse alustada, tuleb ehitada uued teed, et kohale viia raske puurimistehnika, mis võimaldab kivist läbi murda.

Lisaks sellele tuleb Mirza sõnul koopad läbi uurida ja neid põhjalikult tundma õppida, enne kui puurimist alustada. Muidu on vähe võimalust puurida auk õigesse kohta.

Chiang Rai provintsi kuberner Narongsak Osottanakorn ütles pressikonverentsil, et jätkatakse vee koopast välja pumpamist ning saadetakse arstid ja õed poiste ja nende treeneri tervist kontrollima.

„Kui arstid näevad, et nende füüsiline seisund on liigutamiseks piisavalt tugev, toovad nad poisid koopast välja,” ütles ta.

Loe veel

Mirza sõnul on tervis aga tõsine probleem. „Pärast üheksat päeva ilma toiduta tuleb nende toitumist jälgida,” ütles Mirza.

Ilma toiduta olnud inimestel võib tekkida terviseprobleeme, kui neile ebaõigesti uuesti toitu andma hakata, mõnikord kuni südame ülesütlemise ja koomani välja.

Kui poisid on kõrgemas kohas üleujutuse eest kaitstud ja neile saab sinna varustust viia, võib see Mirza sõnul olla esialgu hea variant jätkamiseks.

„Ma arvan, et neil on parem, kui tuuakse sisse toitu, vett, filtreerimissüsteemid, hapnik, kui õhuruum seda vajab,” ütles ka Sorenson. „Neil on nüüd valgus ja lootus, nii et ma arvan, et tuleb ära oodata nii kaua, kuni nad saavad varustust seal sees, et teha neil olemine mugavaks ja soojaks ja toidetuks ja joodetuks.”