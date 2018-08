GRAAFIK | Itaalia sillavaring: vaata, kus ja kuidas juhtus traagiline õnnetus, milles hukkus vähemalt 35 inimest

Sild oli ehitatud 1960. aastatel ja seda nimetatakse Morandi sillaks, mis ületas Polcevara jõge. Sild varises alla koos autodega - BBC andmetel oli sel hetkel sillal umbes 30 sõidukit.

Autod langesid allolevate elumajade peale. Kella 21.15 seisuga olid päästjad kinnitanud, et hukkunud on 35 inimest. Kahjuks võib see number kasvada.

Sild oli 1102 meetrit pikk ja umbes 45 meetrit kõrge. See püsis betoonsammastel. Itaalia kiirteede operaatorfirma Autostrade teatas, et viis sillal läbi remonditöid. Autostrade väitel olid tööd pideva jälgimise ja järelevalve all.