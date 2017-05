GRAAFIK: Iraani reedestel presidendivalimistel otsustatakse, kas lepituskurss läänega jätkub

Reedel otsustavad Iraani valijad, kas praegune president Hassan Rouhani võib oma liberaalset kurssi jätkata või võtab võimu taas radikaalne tiib, kes on pigem huvitatud konfliktist USA ja teiste lääneriikidega.

Päris vabadeks ei saa Iraani valimisi lugeda juba seetõttu, et kõik kandidaadid pidid esmalt saama niinimetatud „valvurite nõukogu“ heakskiidu. Ometi ei saa ka öelda, et riigi 56 miljonil valijal Iraani tuleviku suhtes üldse mingit sõnaõigust ei ole. Vaatlejate hinnangul otsustavad praegused presidendivalimised otsustavad, kas Rouhani võetud lepituskurss ja eelkõige 2015. aastal sõlmitud tuumaprogrammi piiramise lepe on end sisepoliitilises mõttes ära tasunud.

Erinevalt mõnedest araabia riikidest saavad Iraanis hääletada ka naised, ehkki ühtki naiskandidaati valimistele ei lastud. Kuna Rouhani suhtub oma põhikonkurendist Ebrahim Raisist liberaalsemalt ka naiste õigustesse, loodavad pehmema kursi toetajad, et just naiste hääl kallutab tulemuse praeguse presidendi kasuks.