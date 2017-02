GRAAFIK: enam ameeriklasi on Trumpi sissesõidukeelu poolt kui vastu

Foto: JONATHAN ERNST, REUTERS

USA president Donald Trump väitis eelmisel nädalal ajutist sissesõidukeeldu seitsmest moslemienamusega riigist pärit inimestele kehtestades, et selle eesmärk on kaitsta kodanikke terrorismi eest. Värske avaliku arvamuse küsitluse järgi usub aga pelgalt kolmandik ameeriklastest, et see suurendab nende turvalisust.