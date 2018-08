Göteborgis elav eestlane: olen siin riigis end aastaid turvaliselt tundnud, kuid enam mitte

Göteborgis süüdati esmaspäeva õhtul kümneid sõidukeid, neist suur hulk langes tuleroaks Frölunda Torgi ostukeskuse parklas.

Sealt paari kilomeetri kaugusel elav eestlanna kirjeldas Delfile, et tema sündmuspaigale lähema elava poja sõnul oli kuulda pauke ja näha põlevatest autodest tulevat suitsu. Ka ilmusid sotsiaalmeediasse kohe videolõigust toimuvast, mille jäädvustasid akendele tulnud elanikud.

Delfi lugeja sõnul räägitakse riigis sündmusest palju, sest see tekitas palju kahju tavainimestele, kelle autosid vandaalid purustasid ja põlema panid.

„Olen näinud Facebookis videosid, kus mustades riietes inimesed autosid põlema panid. Mind paneb imestama, et selle aja jooksul ei tulnud sündmuskohale ühtegi politseinikku ega tuletõrjujat. Tuletõrjejaam on sündmuskohast 1,5 kilomeetri kaugusel,“ kirjeldas ta.

Göteborgi eestlase sõnul on politsei öelnud, et noortel pole enne kooli algust midagi teha, kuid kinnitanud avalikkusele, et räägib nende vanematega. „Kuhu me jõudnud oleme? Olen siin elades end aastaid turvaliselt tundnud, kuid mitte enam,“ ütles riigis 36 aastat elanud Delfi lugeja.

Eestlase hinnangul avaldab toimunu mõju ka Rootsis vähem kui kuu aja jooksul toimuvatele valimistele. „Rootsi Demokraadid (immigratsioonivastane parempopulistlik erakond - toim) saavad kindlasti valimiste suureks võitjaks. Sellised sündmused annavad parteile hääli, kuna kõik on täiesti kindlad, et huligaanideks on välismaiste juurtega noorukid,“ arvas Delfi lugeja.

Göteborgis elav naine lisas, et ükski teine partei erakonnaga koostööd teha ei taha ja seetõttu tulevad valimised väga erilised.