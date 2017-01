Gorbatšov: maailm valmistub sõjaks

Nõukogude Liidu esimene ja viimane president Mihhail Gorbatšov hoiatas reedel, et maailm valmistub sõjaks.

„Tuumasõja oht paistab taas reaalne,“ tõdes Gorbatšov ajakirja Time veergudel ja viitas suurriikide suhete halvenemisele viimastel aastatel. „Poliitikute ja sõjaväejuhtide jutt on üha sõjakam /…/ ja meedia läheb selle õhutamisega kaasa. Tundub nagu valmistutaks sõjaks.“

„Me peame sellest olukorrast välja murdma ja naasma poliitilise dialoogi juurde, mis viiks ühiste otsuste ja ühise tegevuseni,“ rõhutas Gorbatšov. „Taas peame keskenduma sõja vältimisele, võidurelvastumise peatamisele ja relvaasenali vähendamisele.“

Nõukogude Liidu kunagise juhi hinnangul tuleks ÜRO Julgeolekunõukogul tuumasõda keelata. „Ma teen ettepaneku Julgeolekunõukogu kohtumiseks riigipeade tasandil, et võtta vastu resolutsioon, mis sätestab, et tuumasõda on lubamatu ega tohi kunagi toimuda,“ märkis ta.