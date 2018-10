Google vallandas 48 töötajat, keda süüdistati seksuaalses ahistamises

Leht väitis, et Rubin lahkus pärast seda, kui kolleeg teda seksuaalses ahistamises süüdistas. Google aga mätsis asja kinni, ülistas Rubinit üldsuse ees ja maksis talle 90 miljoni dollari suuruse lahkumistasu. Võrreldavalt meeldiv saatus ootas veel kaht tippjuhti.

Google reageeris artiklile ruttu - firma tegevjuht Sundar Pichai saatis lehele ja Reutersi uudisteagentuurile e-kirja.

Pichai selgitas e-kirjas, et Google on kahe aasta jooksul vallandanud 48 töötajat, sh 13 kõrgel juhtivkohal viibinut, keda seksuaalselt sobimatus käitumises süüdistati. Kopsakat lahkumistasu neist keegi ei saanud.

Tegevjuht ühelgi artiklis leidunud väitel ei peatunud, aga kommenteeris, et neid oli "raske lugeda".

Rubini pressiesindaja sõnul lahkus mees Google'ist omal soovil, et teostada end mujal.

Rubin on hiljem asutanud veel ühe firma, mis nutiseadmetega tegeleb - Essential Products. Paraku seda pole seni edu saatnud ja 2017. aasta suvel ilmunud esiktelefon Essential Phone võib nende viimaseks jäädagi.

Google on hakanud hiljuti kõigilt oma asepresidentidelt nõudma, et nad peavad oma suhted kolleegidega avalikuks tegema - isegi siis, kui see ei tekita töökohal huvide konflikti.