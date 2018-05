Giuliani: Trump maksis oma advokaadile pornostaar Stormy Danielsi vaikimisraha tagasi

Hiljem ütles Giuliani ajalehele Washington Post, et rääkis Trumpiga tagasimaksmise avalikustamisest pikalt ette ning ei karda vallandamist. Giuliani sõnul kiitis Trump tema jutu Hannityle heaks.

Intervjuus Wall Street Journalile ütles Giuliani uuesti, et Trump maksis raha Cohenile tagasi, ja väitis, et see ei olnud kampaania finantseerimise reeglite rikkumine ega mingi muu kuritegu.

Kui küsiti, kas tema ütlused Foxile ei ole vastuolus Trumpi varasema väitega, et ta ei tea maksest midagi, vastas Giuliani Wall Street Journalile, et „see ei ole teema”. Giuliani lisas, et Trump ei olnud ilmselt teadlik Coheni maksest Danielsile, kui see aset leidis.

Cohen tunnistas, et maksis Danielsile oma taskust. Trump ei allkirjastanud aga vaikimislepingut, seega väidab Daniels oma hagis, et kokkulepe on kehtetu.

Danielsi advokaat Michael Avenatti ütles, et on Giuliani väitest, et Trump teadis makse kohta, rabatud. „Ma olen rabatud ja sõnatu. Kui see on täpne, on Ameerika rahvale kuid valetatud ja teda petetud. Ja õiglus tuleb maksma panna,” ütles Avenatti.