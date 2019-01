Gdański linnapea pussitamise ajal valves olnud turvafirma juhile esitati süüdistus valetamises

Adamowicz suri eelmisel esmaspäeval pussitamisel saadud rasketesse haavadesse, vahendab Poola Raadio.

Ürituse ajal korda pidanud turvafirma juhile esitati süüdistus valeinformatsiooni andmises ja teiste inimeste õhutamises valeütlusi andma, teatas Gdański ringkonnaprokuratuuri pressiesindaja Grażyna Wawryniuk täna. Wawryniuki sõnul usub prokuratuur, et mees püüdis uurijaid eksiteele viia, väites, et ründaja kasutas pressikaarti turvameestest mööda lavale pääsemiseks, kus ta Adamowiczit pussitas. Turvafirma juhti Dariusz S.-i süüdistatakse ka katses veenda üht oma töötajat uurijatele valetama, teatas Wawryniuk.

Süüdimõistmise korral ootab Dariusz S.-i kaheksa-aastane vanglakaristus.

27-aastane ründaja Stefan W. vahistati kohapeal. Ta on varem süüdi mõistetud relvastatud röövide eest. Uuritakse ka võimalust, et tal on psühhiaatrilisi probleeme.