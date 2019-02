Gazpromi juhil Aleksei Milleril on teadete kohaselt miljardirublane „tsaarkorter” Peterburis

Lauri Laugen toimetaja RUS 1

Aleksei Miller Foto: Aleksei Nikolski, Sputnik

Vene gaasifirma Gazpromi juht Aleksei Miller sai sünnipäevaks kaks ebameeldivat kingitust. Kõigepealt puhkes gaasi varastamise skandaal, millesse on seotud Gazprom Mežregiongazi töötajad, ja siis ilmus välja informatsioon, et Milleril on korter turuhinnaga miljard rubla (umbes 13 miljonit eurot).