Gazast välja lastud rakett tabas Iisraelis elumaja, Iisrael vastas õhurünnakutega

Majas olnud naine ja kolm last said šokisümptomite vastu arstiabi, olles õhuhäiresireeni peale varjendisse põgenenud. Veel kaks inimest sai põnenemispaanikas viga, vahendab Associated Press.

Veel üks rakett Gazast tabas randa ühe Iisraeli suurema linna lähedal. Keegi viga ei saanud.

Pärast rünnakuid jäeti koolid Beershebas suletuks ja Iisraeli kaitseväe juhataja katkestas oma visiidi USA-sse, et naasta ja võtta juhtimine kriisiolukorras üle.

Raketirünnak Beershebale oli esimene kuude jooksul ja esimene, mis tabas Iisraelis elumaja pärast 2014. aasta suve sõda Iisraeli ja Gazat valitseva rühmituse Hamas vahel.

Päev varem oli Iisraeli kaitseminister Avigdor Lieberman öelnud, et on aeg anda Hamasile raske löök pärast nädalaid kestnud eskaleerunud vägivalda piiril. Lieberman teatas, et piiriületuspunktid suletakse vastuseks rünnakule ning Iisraeli sõjalennukid andsid lööke Hamasi sihtmärkidele.