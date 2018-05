Gazast tulistati Iisraeli üle 25 miinipildujamiini

Iisraeli kaitseväe teatel tulistati täna Gazast Lõuna-Iisraeli üle 25 miinipildujamiini. Keegi viga ei saanud ning enamiku neist lõikas vahelt kaitsesüsteem Raudkuppel.

Iisraeli meedia teatas, et üks miinidest kukkus lasteaia lähedale veidi pärast selle avamist hommikul. Vihased elanikud kaebasid, kui haavatuna nad end tunnevad pärast 15 aastat rakettide laskmist Gazast, mis tõenäoliselt paneb Iisraeli valitsuse surve alla vastata karmilt, vahendab Associated Press.

Iisraeli ja Gaza piirialadel on viimasel ajal olnud pingeline olukord, kui palestiinlased on korraldanud massiproteste Iisraeli ja Egiptuse blokaadi kaotamiseks. Blokaad on kestnud alates 2007. aastast, kui Gazas tuli võimule terrorirühmituseks peetav Hamas.

Iisraeli tules on hukkunud 110 palestiinlast, enamasti Hamasi juhitud protestide ajal, mis kulmineerusid 14. mail.

Hamas on teatanud, et laevatäis tudengeid ja meditsiinilisi patsiente kavatseb täna Gazast merele minna, et murda 11 aastat kestnud Iisraeli mereblokaad. See võib taas konflikte tekitada.