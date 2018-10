Gazast hakati Iisraeli rakette tulistama

„Gazast tulistati Iisraeli vähemalt neliteist raketti,“ säutsus sõjaväe pressiesindaja kolonelleitnant Jonathan Conricus oma Twitteri kontol. „Iron Dome (Raudkuppel) peatas neist vähemalt kümne teekonna, säästes mitme inimese elu.“

IAF aircraft are now targeting terror facilities in Gaza, after at least 14 rockets were fired from Gaza at Israeli civilians. Iron Dome has so far intercepted 10, saving many lives. Reports of more rockets fired. More to follow.