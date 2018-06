Gaza konflikt ähvardab paisuda sõjaks: Hamas tulistas öösel välja 45 raketti, Iisrael jätkab õhurünnakuid

Palestiinlased lennutasid eile taas Iisraeli asunduste suunas Molotovi kokteilidega kantud tuulelohesid, millele Iisraeli õhujõud vastasid õhurünnakutega Gaza sektoris.

Sektorit kontrolliv rühmitus Hamas vastas täna öösel omakorda umbes 45 raketi väljatulistamisega, mille peale Iisrael pommitas Gazas taas Gazas 25 erinevat sihtmärki.

ÜRO peasekretär António Guterres hoiatas eile, et Gaza on sõja lävel. Ta kritiseeris Iisraeli lahingumoona kasutamise pärast palestiina meeleavaldajate vastu. „Eriti vastuvõetamatu on laste, samuti selgelt äratuntavate ajakirjanike ja meditsiinitöötajate tapmine,” ütles Guterres.

Pärast meeleavalduste laine algust 30. märtsil on Iisraeli julgeolekujõud tapnud vähemalt 130 palestiinlast, nende seas kaks ajakirjanikku ja kaks meedikut.