Gambia endine president tühjendas enne põgenemist riigikassa

Lääne-Aafrikas asuva Gambia riigist põgenenud endine president Yahya Jammeh rüüstas võimul oleku viimastel nädalatel riigikassat ja varastas miljoneid dollareid, teatas uue presidendi Adama Barrow’ abi pühapäeval.

Jammeh lahkus Gambiast laupäeval ning sellega lõppes tema 22-aastane valitsemine Lääne-Aafrika väikeriigis. Jammeh suundus Ekvatoriaal-Guineasse, kuhu ta peaks koos perega elama asuma, vahendab AFP.

Pühapäeval sisenesid Gambiasse Lääne-Aafrika riikide ühendväed, et võimaldada enam kui nädala naaberriigis Senegalis viibinud Barrow’l pealinna Banjuli naasta ja võim üle võtta.

Seoses üha suurenevate vastuoludega Jammeh’le antud tagatiste pärast, et garanteerida tema lahkumine, teatas aga Barrow’ abi Mai Fatty, et uus administratsioon on avastanud, et hiljuti on varastatud 11 miljonit dollarit.

„Riigikassa on suuresti tühi,“ ütles Fatty, kelle sõnul võttis Jammeh sealt kahe nädala jooksul välja üle 500 miljoni dalasi (11 miljonit dollarit). „Meie üle võttes on Gambia valitsus rahanduslikus hädaolukorras.“

Pärast Barrow’ võitu 1. detsembril toimunud presidendivalimistel keeldus Jammeh tagasi astumast, kutsudes esile nädalaid kestnud ebakindluse, mis lõppes peaaegu täiemahulise sõjalise sissetungiga.

Jammeh põgenes Banjulist ööpimeduses pühapäeva varastel tundidel eraldusmärkideta lennukil.

Fatty ütles, et uus administratsioon soovib Lääne-Aafrika riikide majandusühenduse (ECOWAS) vägede Gambiasse jäämist, sest need on „absoluutselt vajalikud“.