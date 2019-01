Gabonis teatasid sõjaväelased võimuhaaramisest

Lauri Laugen toimetaja RUS

Foto: STEVE JORDAN, AFP

Sõjavälased teatasid, et on haaranud võimu Lääne-Aafrikas asuvas naftarikkas Gabonis, kus on viimased 50 aastat valitsenud üks perekond.