Gabonis teatasid sõjaväelased võimuhaaramisest, valitsuse teatel on olukord kontrolli all

Lauri Laugen toimetaja RUS

Foto: AFP

Gaboni valitsuse pressiesindaja Guy-Bertrand Mapangou teatas, et poliitiline olukord riigis on pärast riigipöördekatset kontrolli all. Mapangou ütles BBC-le, et neli mässulist vahistati ja viies on jooksus.