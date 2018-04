G7 välisministrid asuvad arutama venelaste karistamist

Juhtivate tööstusriikide klubi G7 koosneb USAst, Suurbritanniast, Kanadast, Saksamaast, Prantsusmaast, Itaaliast ja Jaapanist.

G7 klubi mõistis eelmisel nädalal hukka topeltspioon Sergei Skripali mürgitamise närvigaasiga, süüdistades teo toimepanemises venelasi. Allikas G7 riikide seast ütles uudisteagentuurile Reuters,

et ministritele teeb tõsist muret venelaste häbitu väärkäitumine globaalsel areenil.

„Ma arvan, et nad on siinkohal huvitatud ühtsest lähenemisviisist: kuidas me väljendame oma sügavat muret ja lahkarvamusi ning kuidas me üheskoos tegutseme, et neid teadvustada,“ ütles anonüümseks jääda sooviv allikas G7 klubist.

Vene riik eesotsas president Vladimir Putiniga eitab igasugust seotust Skripalide mürgitamisest.

Teadaolevalt ei kaaluta seekordsel kohtumisel sanktsioonide karmistamist, mille Lääs kehtestas Venemaale Krimmi annekteerimise, Ida-Ukraina mässuliste toetamise ja Bashar al-Assadi abistamise eest.

Saksamaa välisminister Heiko Maas kutsus laupäeval venelasi üles lahendama nn Süüria probleemi, millel on äärmiselt halb mõju juba pea olematutele suhetele Lääne ja Venemaa vahel. „Meil on vaja konstruktiivset panust Venemaalt, et leida lahendus, mis toob piirkonda rahu,“ ütles Maas ajakirjanikele, märkides, et täpselt sama kehtib ka Ukraina relvakonflikti puhul.

Tänavusest G7 välisministrite kohtumisest võtab osaliselt osa ka Ukraina välisminister Pavlo Klimkin.