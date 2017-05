G7 tippkohtumine: Trump järgnes jalutavatele riigipeadele golfiautoga

Ameerika Ühendriikide president Donald Trump otsustas laupäeval G7 tippkohtumisel riigipeadega ühise jalutuskäigu asemel Sitsiilia Taormina linna imetleda pisikesest golfiautost.

Ajaleht The Guardian kirjutab, et Trump oli ainus riigipea, kes otsustas ühisest jalutuskäigust kõrvale jääda. Ühendkuningriigi, Kanda, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia ja Jaapani valitsusjuhtidele ei valmistanud poolekilomeetrine jalutuskäik mäe otsas asuva Taormina piazzale (linnaväljak) mingit probleemi. Ameerika Ühendriikide liider otsustas aga oodata, kuni saabub teda transportiv golfiauto.

Trump otsustas jalutuskäigust kõrvale jääda pärast seda, kui tuli välja, et ta oli ka ainus G7 riigijuht, kes keeldus allkirjastamast ülemaailmset kliimakokkulepet.

„Ma teen oma lõpliku otsuse Pariisi leppe suhtes järgmisel nädalal!“ säutsus ta oma Twitteri kontol pärast tõsist vaidlust teiste riikide juhtidega, kellel oli soov veenda Trumpi märgilise tähtsusega kliimalepet heaks kiitma.

I will make my final decision on the Paris Accord next week!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 27, 2017

Saksamaa liidukantsler Angela Merkel tunnistas, et sellise tulemusega ei saa rahulduda. „Kogu arutelu kliima teemadel läks väga raskelt, et mitte öelda väga ebarahuldavalt,“ tõdes Merkel. „Meil on kuus ühe vastu seis, mis tähendab, et siiani on ebaselge,kas Ameerika Ühendriikide poolt tuleb Pariisi leppele toetus või mitte.“

Valge Maja ametnike sõnul ei saa aga sugugi välistada, et riigipea lähiajal kliimateemadel progressiivsemat seisukohta ei võta.