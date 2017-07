Tippkohtumisel toimuvaga on võimalik end kursis hoida siinse otseblogi vahendusel.

G20 TIPPKOHTUMINE SAKSAMAAL

Saksamaa liidukantsler Angela Merkel avas G20 tippkohtumise ja avaldas lootust, et see saab olema tulemuslik. Inimesed ootavad, et me saavutaks tulemusi. Ta mainis oluliste teemadena kliimamuutust, maailmamajanduse arengut, võitlust terrorismiga ja põgenikeprobleemi.